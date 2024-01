Giorno della memoria, cortei pro-Palestina in diverse città nonostante i divieti. Tensioni a Milano

Polemiche per il rinvio dei cortei pro-Palestina previsti in diverse città nel Giorno della Memoria. Nonostante la richiesta delle questure di posticipare le manifestazioni, i Giovani palestinesi hanno annunciato che sarebbero comunque scesi in piazza oggi a Milano, Roma, Napoli e Cagliari. Nella città meneghina si sono registrate tensioni con cariche degli agenti di polizia che hanno “chiuso” i manifestanti nell’area di piazzale tra via Bambaia e piazzale Loreto. Secondo il Corriere della Sera, un manifestante è rimasto ferito. Durante il tentativo di sfondamento del cordone, i manifestanti hanno lanciato in direzione degli agenti petardi e diverse bottiglie d’acqua.

“La repressione non ci fermerà”, hanno assicurato i giovani palestinesi che hanno confermato gli appuntamenti a Milano, Roma, Napoli e Cagliari. “Scendiamo in piazza contro i divieti perché abbiamo memoria”. “È estremamente grave che la comunità ebraica incida su una decisione già presa dall’autorità competente che aveva autorizzato il nostro corteo”, ha commentato Maya Issa, presidente del Movimento degli studenti palestinesi. “È una decisione che aumenta la rabbia”

L’Associazione palestinesi d’Italia ha invece annunciato che rispetterà l’ordinanza e che il corteo di Milano è spostato a domenica 28.

“È una questione che ci preoccupa abbastanza in questo momento al di là del merito delle manifestazioni perché in Italia, come sapete, rispettiamo il diritto di manifestare”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.