Due manifestazioni nazionali, a Roma e Messina, e tante iniziative nelle piazze italiane contro la violenza sulle donne. Oggi è la giornata mondiale contro i femminicidi e ogni tipo di violenza sulle donne. Dopo la morte di Giulia Cecchettin la protesta, nel nostro Paese, sta diventando rumorosa, concreta. E per sabato la mobilitazione è al massimo livello per gridare un forte no nel ricordo delle donne uccise e per quelle che ogni giorno sono costrette a subire violenze di ogni genere.

I dati Istat sono impietosi: in Italia nel 2022 si sono registrati 106 femminicidi presunti, l’84,1% dei 126 omicidi con una vittima donna, per come emerge dall’ultimo report che parla di “dato in linea con quanto rilevato negli ultimi tre anni” sulla base delle informazioni disponibili su relazione tra vittima e autore, movente e ambito dell’omicidio.

LA DIRETTA

Il cardinale Zuppi: “Amore e violenza non vanno mai d’accordo”

“Amore e violenza non vanno d’accordo, l’amore è dono e mai possesso dell’altro. E’ mio solo se è suo! Indignarsi non basta, bisogna reagire alle tragedie come quella di Giulia e di tante altre donne la cui vita è stata spenta in modo brutale. Non possiamo restare indifferenti e soprattutto non possiamo abituarci. E’ in gioco il futuro, ma anche il presente, della nostra società, il nostro vivere in una trama di relazioni”. Lo afferma il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, sui canali social della Conferenza episcopale italiana in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Mattarella: “Non bastano le indignazioni a intermittenza”