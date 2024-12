Il conduttore e autore televisivo Gianni Ippoliti è stato aggredito in strada a Roma dopo una lite con un automobilista. L’aggressione, secondo quanto riporta il quotidiano romano Il Messaggero, è avvenuta nella notte tra sabato 28 e domenica 30 dicembre in via dei Prefetti, non lontano dalla Camera dei Deputati.

L’episodio di violenza stradale sarebbe scaturito da un diverbio tra Gianni Ippoliti e un altro automobilista, forse per un parcheggio. Poco dopo la mezzanotte, secondo la ricostruzione del quotidiano romano, il conduttore televisivo era fermo vicino a un parcheggio, quando gli si è affiancato un furgone, con alla guida un uomo non ancora identificato.

Dopo l’acceso diverbio, il conducente dell’altro veicolo è sceso e ha colpito al volto Gianni Ippoliti, facendolo cadere per terra. L’autore televisivo però si è riuscito a rialzarsi e ad annotare parte della targa del veicolo mentre l’uomo con il furgone si allontanava a tutta velocità.

In seguito, dopo aver allertato i soccorsi, Gianni Ippoliti è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, dove i medici hanno giudicato non gravi le ferite riportate. “Non avrei mai immaginato di trovarmi in una situazione simile», ha detto il conduttore tv, secondo Il Messaggero. “È stato un episodio surreale e inspiegabile”.