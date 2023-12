Gessica Notaro riacquisterà la vista: “Mi sento una miracolata”

“Mi sento miracolata, nata sotto una buona stella”. A sette anni dall’aggressione compiuta dall’ex fidanzato, Gessica Notaro potrebbe riacquistare totalmente la vista. La showgirl ed miss Romagna si sta infatti preparando a un nuovo intervento all’occhio sinistro, con la speranza di poter finalmente togliere la benda che indossa da gennaio 2017, quando Edson Tavares le gettò addosso l’acido. Per quell’aggressione è stato condannato in via definita a 15 anni di reclusione.

“Quando il mio aggressore mi gettò l’acido sul volto e rimasi sfigurata dissi: ‘Ti prego Dio, prenditi la bellezza, ma lasciami la vista’”, ha raccontato Notaro in un’intervista su DiPiù, in cui ha parlato anche del nuovo intervento all’occhio. “Mi sento miracolata, nata sotto una buona stella”, ha detto la 34enne attivista per la lotta contro la violenza sulle donne, che lo scorso settembre Filippo Bologni, carabiniere e campione italiano di salto agli ostacoli in sella.