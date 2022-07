Genova, tredicenne accerchiata dal branco e molestata da un 17enne: salvata dai bagnanti

Una ragazza di 13 anni è stata aggredita, sbattuta contro un muro e costretta a baciare il suo aggressore, un ragazzo egiziano di 17 anni. E’ successo a Genova, ai Bagni San Nazaro, uno dei tanti stabilimenti balneari di Corso Italia. La giovane è riuscita a divincolarsi dal ragazzo che avrebbe accerchiato la tredicenne insieme a un gruppo di altri coetanei. Le sua urla, infatti, hanno richiamato l’attenzione delle persone presenti e alcuni bagnanti sono intervenuti insieme a un educatore che aveva accompagnato il gruppo di giovanissimi, tra cui la vittima, nello stabilimento di Genova, riuscendo a bloccare l’aggressore che stava cercando di fuggire. A chiamare il 112 per chiedere l’intervento dei carabinieri, è stato lo stesso educatore, minacciato dal branco di diciassettenni, per proteggere loro stessi ed il loro coetaneo; giunti sul posto, i militari hanno fermato il 17enne e lo hanno portato in caserma, denunciato a piede libero.