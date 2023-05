Genova, Tir investe tre persone sulle strisce: morta una donna, grave il compagno

Investiti sulle strisce da un Tir, in una zona in cui non potrebbero transitare autoarticolati. Una donna di 51 anni è morta dopo essere stata travolta da un camion insieme ad altre due persone che stavano attraversando con lei via Cornigliano, nella periferia occidentale di Genova.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di stamattin. in una zona in cui il comune ha istituito una cosiddetta “zona30”, che prevede anche una pista ciclabile, mentre ai Tir è dedicata una viabilità parallela.

La vittima è l’ecuatoriana Maria Mercedes Moran Huayamave, residente nello stesso quartiere. Ferito anche un uomo che si trovava con lei, portato in codice rosso nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Il 60enne ha subito una frattura agli arti inferiori e non sarebbe in pericolo di vita. Un terzo pedone è rimasto illleso.

Il conducente del Tir, un 43enne di origine marocchina, è stato sottoposto ai test di rito per accertare se abbia assunto alcol o sostanze stupefacenti. La polizia locale sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto davanti a numerosi testimoni.

Dall’inizio dell’anno fino a lunedì scorso sono già 140 le vittime di incidenti stradali in Italia. I dati sono raccolti dall’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale e non tengono conto dei feriti che perdono la vita in ospedale nei mesi successivi all’incidente. Secondo l’organizzazione, la regione in cui si sono registrate di gran lunga più vittime è il Lazio “con 32 decessi, quasi un quarto del totale, di cui ben 18 a Roma”. Seguono Emilia-Romagna e Lombardia con 16 morti e la Campania con 13.