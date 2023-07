Non accettava la storia d’amore della figlia minorenne, per questo ha pensato di picchiarla per strada. Poi, non contento, si è scagliato contro una donna intervenuta in soccorso della ragazzina. Gli agenti delle volanti hanno arrestato il padre, un italiano di 49 anni. I fatti sono avvenuti la notte tra sabato e domenica a Genova. La ragazzina, 15 anni, era uscita con il fidanzato e alcuni amici. I genitori le avevano dato un orario di rientro e dopo dieci minuti di ritardo, non vedendola tornare, il padre è uscito a cercarla.

L’uomo, una volta trovatala vicino casa, ha iniziato a urlare insulti e l’ha afferrata, picchiata e infilata di forza in macchina. Una 27enne ha assistito alla scena ed è intervenuta in soccorso. Il padre però, l’ha spinta a terra e ha preso dalla macchina una mazza da baseball con cui ha iniziato a colpirla. A quel punto un uomo che stava tornando a casa con la moglie ha visto l’aggressione e a sua volta è intervenuto, ma è stato buttato a terra.

La moglie ha prontamente chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati l’ambulanza e gli agenti delle volanti. L’uomo è stato arrestato per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia. Da quanto ricostruito, pare che l’uomo avesse avuto già in passato atteggiamenti violenti.