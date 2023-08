Genova, donna di 60 anni colpita a sassate da uno sconosciuto: è grave

Aggredita a sassate da uno sconosciuto. Una donna di 60 anni è in gravi condizioni dopo un’aggressione avvenuta oggi nel quartiere Struppa di Genova, nei pressi dei giardini 10 maggio.

La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova in codice giallo. Una volta arrivata le sue condizioni sono apparse più gravi. I medici stanno valutando se trasferirla all’ospedale San Martino in neurochirurgia o ricoverarla in rianimazione.

Gli agenti di polizia hanno arrestato l’aggressore, un 34enne con precedenti per piccoli furti. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, al momento dell’aggressione la donna stava passeggiando con il cane.

Non è chiaro cosa possa aver scatenato la furia dell’uomo, che ha prima tirato contro la donna una pietra di circa 20 centimetri e poi l’ha colpita ripetutamente. L’intervento di un passante lo ha messo in fuga, prima di essere stato intercettato e bloccato dagli agenti in via Molassana.