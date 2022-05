Tragedia sul lavoro a Genova. La scorsa notte un uomo è morto in seguito a un incidente che si è verificato all’Aeroporto Cristoforo Colombo. Il dipendente dello scalo, Sergei Robbiano, 50 anni, durante un’ispezione di routine della pista di volo, è caduto in mare con un’auto di servizio. L’uomo si trovava nella vettura sulla pista di volo quando ha sfondato i new jersey ed è caduto in mare. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dall’auto.

Secondo una prima ricostruzione, avrebbe sfondato la barriera della pista 10, cadendo in mare. L’aeroporto ha ripreso la normale operatività al completamento delle operazioni di gestione dell’emergenza. Sul posto è intervenuto personale del 118. Sulla vicenda sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.