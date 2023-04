Genova, 16enne accoltellata all’alba in pieno centro storico: fermato un 19enne

È stata portata d’urgenza in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita la ragazzina di 16 anni accoltellata questa mattina intorno alle 6 in via San Luca, pieno centro storico di Genova. Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Bianca Genovese e l’automedica Golf 4, la giovane è stata soccorsa e portata al San Martino, restando sempre “vigile e cosciente”.

La polizia indaga sull’episodio: agli agenti la 16enne ha detto di essere stata colpita con un fendente all’addome, all’altezza dei reni, da un suo conoscente di 19 anni, che si trovava accanto a lei quando sono arrivate le volanti. Il giovane è stato portato in Questura, al momento è stato posto in stato di fermo. Dalle prime informazioni sembrerebbe che si tratti del suo fidanzato.