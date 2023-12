Il generale Vannacci nominato Capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri

Il generale Roberto Vannacci è stato nominato capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri. Da domani sarà trasferito a Roma, dove assumerà il comando operativo. “Domani mattina mi trasferisco a Roma per un periodo di affiancamento all’attuale capo di stato maggiore delle forze operative terrestri (il generale Fernando Paglialunga) – ha spiegato – e tra una settimana assumerò l’incarico che giudico molto prestigioso”, ha spiegato lo stesso Vannacci al Corriere. Il generale nei mesi scorsi era finito al centro delle polemiche per il suo libro “Il mondo al contrario”, nel quale esprimeva posizioni molto reazionarie su temi come le persone LGBT e migranti, ma che ha avuto un grande successo di vendite.

Una promozione? “È una nomina adeguata al mio background – ha risposto il generale già alla guida come ultimo incarico dell’Istituto Geografico Militare di Firenze -. Sarò il capo di tutto lo staff e coadiuverò il comandante in capo che è attualmente il generale di corpo d’armata Salvatore Camporeale. Io sono un grado inferiore rispetto a lui in quanto generale di divisione. Io avrò alle mie dipendenze tre generali di brigata e tutta una serie di colonnelli”, ha aggiunto Vannacci.

Dopo l’uscita de “Il mondo al contrario” il generale era stato sostituito dal comando dell’Istituto geografico militare. Sarà il comandante solo dei capi ufficio e non avrà alcune relazioni di comando sulle forze operative terrestri che dipendono dal comandante o dal vice comandante da cui dipende anche lo stesso Vannacci.

Il generale assumerà il nuovo ruolo dopo un lungo periodo di affiancamento, spiegano all’Adnkronos fonti della Difesa che chiariscono come non si tratti di una promozione ma solo di un incarico adeguato al suo ruolo e non avrà nessuna relazione di comando. Diversa la versione di Vannacci: “Un incarico prestigioso – confida all’Adnkronos – che assumerò con grande determinazione e passione e che mi vedrà nella Capitale dove presterò servizio. Un comando che si occupa della validazione delle unità che devono partire con ruoli operativi all’estero, della loro preparazione, del loro addestramento”.