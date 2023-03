Si fingeva intermediario per un posto di lavoro alla Gendarmeria Vaticana: arrestato dopo la truffa

Un 54enne di Frascati è stato denunciato dalla Polizia postale per sostituzione di persona e detenzione di armi: si è presentato a un giovane disoccupato spacciandosi per ufficiale dei Carabinieri con contatti con la Gendarmeria Vaticana, chiedendogli una somma di denaro per farlo assumere nel corpo di vigilanza dello Stato della Chiesa.

Dopo averne parlato con il padre, il ragazzo – senza lavoro – ha accettato di versare la somma sul conto del 54enne, che gli aveva assicurato che avrebbe svolto da intermediario per procurargli i posto. Prima di ricevere la somma, come parte della truffa, ha sottoposto il giovane ad alcuni test selettivi, che ha anche corretto, in modo da apparire più convincente.

Ha anche millantato una presunta convocazione nella sede della Gendarmeria per provare la divisa. La truffa è venuta a galla quando il ragazzo si è presentato negli uffici del corpo di vigilanza: a quel pungo la vicenda è stata segnalata al Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Roma.

La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine e fatto perquisire l’abitazione del 54enne: lì sono stati trovati dispositivi e materiale che simulavano l’appartenenza a un corpo di polizia, due pistole replica senza il previsto tappo rosso di sicurezza e due portatessere con placche metalliche riconducibili all’Fbi.