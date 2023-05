Gattino intrappolato in un tubo per l’acqua piovana per due giorni: salvato da un bambino

L’intera comunità di Pimonte, un comune dei Monti Lattari, in Campania, si è mobilitata per mettere in salvo un gattino rimasto per due giorni in un tubo dell’acqua piovana. In quelle condizioni non sarebbe potuto sopravvivere, ma grazie all’aiuto di tanti, tra i quali il piccolo Vincenzo, la storia si è conclusa nel migliore dei modi.

A lui sono andati i ringraziamenti personali del sindaco Francesco Somma: il piccolo è rimasto per ore accanto al tubo del sistema pluviale in cui l’animale si era infilato, simulando il miagolio per aiutarlo a trovare la via d’uscita. Nonostante la pioggia il cucciolo non è mai stato lasciato solo, anche a distanza c’è chi ha mandato consigli e persino un video su YouTube con il richiamo di una mamma gatta. Sono intervenuti anche i volontari della Protezione civile. Alla fine il piccolo è riuscito ad uscire. “Ci siamo mobilitati in tanti, nonostante la pioggia battente per ore per liberare un gattino in via Rivozza. Una storia che mi rende orgoglioso dei miei cittadini. Grazie a Silvia, ai Vincenzo, a Eduardo, a Gabriele, a Marianna e Mafalda, ai volontari della Protezione civile”, ha scritto il sindaco Somma.

Poi un appunto per il bambino: “Grazie in particolare al giovane Vincenzo Chierchia che ha passato ore ad emulare un miagolio che richiamasse il micetto verso l’uscita del cunicolo”. Ora l’appello è a trovargli una famiglia: “Contiamo di trovare qualcuno che lo adotti tra le famiglie del nostro comune, perché resti qui con noi a Pimonte”.