Gallipoli, planking challenge: ragazzini contro le auto in corsa. Indaga la Procura

Si indaga su una nuova pericolosa sfida social che potrebbe ancora una volta coinvolgere i più giovani utenti di TikTok. Si tratta del “gioco” Planking challenge e consisterebbe nel folle gesto di lanciarsi sulle auto in corsa. E i video finiscono poi su Tik Tok. Il caso è stato segnalato un paio di settimane fa in Puglia, a Gallipoli, dove la Procura dei Minori di Lecce ha ora aperto un’inchiesta per chiarire i contorni della vicenda e verificarne l’attendibilità e l’effettiva esistenza. Già nello scorso ottobre alcuni ragazzini a Napoli erano stati protagonisti di un video che aveva fatto il giro del social.

Le indagini sulla pericolosa sfida social

Ad oggi non ci sono nomi iscritti sul registro degli indagati ma si indaga per tentata violenza privata, per il pericolo procurato a se stessi e agli automobilisti. In base agli elementi raccolti, gli inquirenti sono al lavoro per accertare l’effettiva esistenza di questi episodi, la veridicità delle informazioni e delle segnalazioni, verificare la gravità del fenomeno e la sua diffusione.

Il caso a Gallipoli

Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, e il comandante della polizia municipale hanno dichiarato di non avere elementi concreti o denunce. Tuttavia, il primo cittadino aveva allertato la Municipale perché fosse incrementato il controllo in città, con un pattugliamento più frequente in particolare nelle zone di viale Europa e nei pressi della Chiesa della Purità nel centro storico. “Vorrei segnalare agli automobilisti – aveva scritto una donna- che in viale Europa ci sono ragazzini che si nascondono dietro le auto parcheggiate e appena vedono i fari di un’auto si buttano letteralmente in mezzo alla strada”.

