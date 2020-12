Mentre l’Italia intera dava l’ultimo saluto a Paolo Rossi, la casa del campionissimo veniva svaligiata dai ladri. Approfittando del fatto che la famiglia era a Vicenza per i funerali, i malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione di Buccine, in provincia di Arezzo, rubando alcuni oggetti, tra cui un orologio, e soldi in contanti.

Al rientro dalle esequie, la moglie di Pablito ha trovato l’appartamento a soqquadro e ha denunciato il furto alle forze dell’ordine. Sembra che i ladri siano entrati in casa forzando una finestra.

L’abitazione di Paolo Rossi si trova all’interno dell’agriturismo di famiglia a Poggio Cennina, un’altura che domina la Val d’Ambra. A scoprire l’effrazione è stato un collaboratore di Rossi nell’attività dell’agriturismo, accortosi di una finestra rotta. Poi la moglie dell’ex calciatore, Federica Cappelletti, entrata in casa al rientro da Vicenza, si è resa conto di quello che era avvenuto.

1. Zoff a TPI: “Il Mondiale dell’82, papà Bearzot e un’amicizia lunga una vita: vi racconto chi era Paolo Rossi”

2. Dal fango alla gloria: l’epopea di Pablito e quel folle Mondiale che cambiò l’Italia (di Luca Telese)

