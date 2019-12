Il fumetto su Virginia Raggi

La sindaca di Roma Virginia Raggi è diventata la protagonista del fumetto “Proteggi il cuore di Roma”, presentato in questi giorni in alcune scuole della capitale insieme al nuovo regolamento della polizia locale.

La prima cittadina veste i panni di una severa vigilessa che gira per Roma in cerca di delinquenti che violano la legge, parcheggiano in doppia fila o imbrattano i monumenti della città eterna, rigorosamente in stile manga.

“Attraverso le vignette del fumetto abbiamo approfondito alcuni contenuti del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, insieme ad altri comportamenti importanti per rispettare la nostra città, l’ambiente e le altre persone. Il cambiamento parte dai più giovani ed è essenziale coinvolgerli attivamente, perché ognuno di loro possa diventare ‘ambasciatore’ di questi messaggi”, scrive Raggi nel post che presenta i primi episodi del fumetto su Facebook.

Intanto sui social fa già discutere la scelta di trasformare la capitale in un fumetto, e di concentrare tutto il potere sanzionatorio nelle mani della sindaca eroina, che nella realtà ha ancora tanta strada da fare per essere considerata tale, e per sanare i mali in parte endemici della città.

“Oggi Virginia #Raggi ha presentato, a una platea di ragazzi delle medie, il fumetto sul nuovo regolamento della polizia locale. Finalmente una forte presa di posizione contro gli undicenni che parcheggiano male, si ubriacano e spendono tutto alle slot“, scherza un utente su Twitter.

Il fumetto è stato realizzato a titolo gratuito dal disegnatore Mario Improta, in arte Marione, e sarà presentato in altri licei della capitale. Intanto, ogni scuola ha avuto 350 opuscoli dell’eroina formato comics, e si stima che le copie stampate siano state in tutto 300mila, al prezzo di 16 centesimi a copia.

