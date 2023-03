Livorno, fuggono senza pagare il conto del ristorante ma lasciano un cellulare da 1.000 euro sul tavolo

Volevano andarsene senza pagare il conto del ristorante ma un errore è stato loro fatale. Il fatto è avvenuto al ristorante Ostricaio di Livorno: 4 ragazzi sono fuggiti dopo un pasto da 180 euro ma la fuga è fallita per una dimenticanza. Uno di loro ha infatti lasciato sul tavolo un cellulare da ben 1.000 euro.

Quando hanno chiamato per capire dove diavolo fosse andato a finire quel telefono, l’amara sorpresa. Gli ha risposto il proprietario del ristorante: “Sì, salve. Dov’è il telefono? Nel locale dove avete pranzato a sbafo”.

Protagonisti della vicenda – come racconta il Tirreno – quattro giovani fiorentini fra i 23 e i 24 anni. Dopo un pranzo completo da 180 euro con antipasti, dolci e un vino da 25 euro avevano architettato di fuggire per non pagare il conto. E così, uno dopo l’altro, con delle scuse – “Ho mal di testa, vado un attimo fuori al sole a prendere una boccata d’aria», “Io vado un attimo in bagno” – sono spariti dal locale. Ma qualcosa – per loro – è andata storta.

Uno di loro ha dimenticato sul tavolo un cellulare da mille euro. Il titolare, vedendolo squillare, ha risposto al telefono. Dall’altra parte della “cornetta” uno dei tre amici rimasti con il telefonino in tasca che chiedeva all’interlocutore dove lo avesse dimenticato: “Al ristorante – la risposta – dove avete pranzato a sbafo”.

L’episodio è avvenuto mercoledì scorso 15 marzo. Sul posto anche le volanti della polizia. Il proprietario però li ha graziati. Dopo aver restituito loro il cellulare e dopo che i “furbetti” hanno saldato il conto ha deciso di non denunciarli. Anche se non avessero scordato il cellulare, comunque, i 4 non l’avrebbero fatta franca. non avevano considerato infatti che per prenotare un posto avevano telefonato proprio con un cellulare. Quindi sarebbero comunque identificati con il numero lasciato all’atto della prenotazione.