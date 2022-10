Caserta, spara per errore alla compagna con un fucile e la uccide: arrestato un 23enne

Una sorta di “gioco” pericolosissimo, finito nel peggiore dei modi: un 23enne ha puntato il fucile semiautomatico che possiede contro la compagna in camera da letto, ma un colpo è partito accidentalmente, uccidendo la donna. Francesca Compagnone, 28 anni, è la vittima di questo incidente dalla dinamica assurda. Il suo compagno, che aveva imbracciato l’arma, ha chiamato immediatamente i carabinieri per chiedere aiuto. I due si trovavano nella casa dei familiari della vittima, a Teano, in provincia di Caserta. I fatti sono avvenuti ieri sera intorno alle 22.30. All’arrivo dei soccorsi, però, la ragazza era già morta. I carabinieri hanno trovato e sequestrato tre armi in tutto, ritrovate presso l’abitazione.

Per il 23enne, di origini moldave, è scattato questa mattina l’arresto, con l’accusa di omicidio colposo. È stato trasferito nella caserma di Pietramelara. Oggi dovrebbe tenersi il suo interrogatorio di garanzia presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Gli inquirenti stanno cercando di scoprire come mai ci fosse un fucile carico in casa. Potrebbe appartenere a un membro della famiglia della vittima – che gestisce un supermercato – ed essere stato lasciato incustodito per errore.