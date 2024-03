Frosinone, prof di francese accusato di molestie dalle studentesse durante le interrogazioni

Dodici alunne di una scuola media di Sorano in Ciociaria accusano un loro professore di palpeggiamenti e molestie in classe. Le indagini sono arrivate all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti: il giudice delle indagini preliminari di Cassino ha disposto l’allontanamento per un anno dall’insegnamento. Secondo le accuse delle ragazze, che hanno portato alla formalizzazione di una denuncia, il professore le palpeggiava durante le interrogazioni o quando loro si trovavano vicino a lui. A qualcuna sarebbe anche stato sfiorato il seno, secondo le testimonianze alla polizia. Gli investigatori, fa sapere oggi Il Messaggero, hanno sentito le alunne con il supporto di psicologi. Poi è arrivato il provvedimento. L’uomo insegna la lingua francese.

Sulla vicenda non trapelano altri dettagli o particolari: gli investigatori, infatti, mantengono il più stretto riserbo anche per ragioni di riservatezza vista la delicatezza del caso. Bocche cucite, dunque, anche per fare piena luce su ogni minimo aspetto.

Teatro di questa storia sarebbe una scuola media situata non lontano dal centro, dalla piazza, della cittadina collinare. Le famiglie hanno fatto partire le denunce diverse settimane fa dopo aver ascoltato quanto rivelato dalle adolescenti. Nelle case è calato il silenzio, anche perché si trattava di minorenni.