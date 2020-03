Free Now: corse in taxi gratuite agli “Eroi” degli ospedali di Milano e Roma

Si chiama significativamente “Eroi” l’opzione offerta da Free Now al personale sanitario impegnato in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il servizio parte per il momento a Milano e Roma, dove circa 300 tassisti volontari di Free Now si sono resi disponibili a trasportare gratuitamente il personale sanitario in corse gratuite da e per le strutture sanitarie attive nella lotta contro il Coronavirus.

La loro disponibilità nel mettersi al servizio della collettività e la collaborazione con Q8 Italia, hanno contribuito a realizzare il progetto “Eroi”. Ogni tassista, come previsto anche dalle ultime disposizioni governative, lavora solo se in possesso dei dispositivi di sicurezza: mascherine, guanti e disinfettante.

Come funziona la gratuità

Nonostante la stima di costo mostrata in App sia di 1€, basterà selezionare la suddetta opzione “Eroi” tra le varie disponibili e mostrare al tassista il tesserino o qualsiasi documento atto a comprovare la qualifica di medico, infermiere o membro dello staff sanitario. Free Now è partita con il progetto “Eroi” a Milano e Roma, ma sta valutando di estendere l’offerta alle altre città italiane nelle quali è presente.

Free Now (ex Mytaxi) è una piattaforma multiservice per la mobilità urbana che opera in oltre 100 città d’Europa, con 14 milioni di passeggeri e oltre 100.000 tassisti con licenza. Il nuovo brand fa parte della mobility joint venture di BMW e Daimler, costituita nel febbraio 2019, ed ha 700 dipendenti in 26 uffici in tutta Europa, con al vertice Eckart Diepenhorst, Ceo di Free Now Europe.

TUTTE ULTIME LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus, ISS: “Chi ha sintomi adesso è più facile che abbia il Covid che l’influenza” Coronavirus, la denuncia di Arianna: “Mia madre soccorsa troppo tardi, mio padre positivo, ma per la mia famiglia ancora nessun tampone” ESCLUSIVO TPI: Nota riservata dell'Iss rivela che Alzano Lombardo e Nembro dovevano essere chiuse già il 2 marzo