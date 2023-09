Incidente Frecce Tricolori, la disperazione del papà di Laura: “Non sono riuscito a tirarla fuori dall’auto in fiamme”

“Non è il momento. Lasciateci stare”. Queste le poche parole dei nonni della piccola di 5 anni che ieri pomeriggio ha perso la vita nell’incidente di San Francesco al Campo (Torino), dove un velivolo delle Frecce Tricolore, in fase di decollo, si è schiantato e ha coinvolto l’auto sulla quale viaggiava la bambina con i genitori e il fratellino di 12 anni, rimasti tutti ustionati. Subito dopo l’incidente i nonni si sono recati al Regina Margherita per assistere il nipotino, in tarda serata sono arrivati al Cto per far visita ai genitori. Dopo un’ora circa hanno lasciato l’ospedale.

“Un grande botto, Laura è rimasta bloccata dentro l’auto e non sono riuscito a tirarla fuori”. Queste la parole che, secondo il Corriere della Sera, Paolo Origliasso, 49 anni, ha detto sotto choc ai sanitari del 118 che lo hanno portato via in ambulanza subito dopo il tragico schianto dell’aereo delle Frecce Tricolore che gli ha portato via la figlia Laura di 5 anni. Lui e la moglie Veronica Vernetto, di 41 anni, hanno disperatamente tentato in tutti i modi di tirare fuori dall’auto ormai in fiamme la loro figlioletta. Ma non hanno fatto in tempo a salvarla dopo lo schianto con i pezzi del velivolo delle Frecce Tricolori che erano finiti sulla loro Ford Fiesta.