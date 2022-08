Frane in Val d’Aosta, Courmayeur senza acqua: “Danni importanti all’acquedotto”

L’emergenza idrica colpisce la Val Ferret, dove due frane hanno danneggiato l’acquedotto che rifornisce la vallata ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Già da venerdì, le tre frazioni di La Palud, Entrèves e il Villair sono senz’acqua, che a breve potrebbe finire anche a Courmayeur.

“Purtroppo i danni sull’acquedotto sono importanti”, ha detto il sindaco, Roberto Rota. “Stiamo lavorando, e continueremo a farlo giorno e notte. Ma tra poche ore il paese sarà senza acqua. Abbiamo organizzato due punti di distribuzione per i cittadini, che continueranno anche domenica. La situazione è critica, anche perché in questi giorni la popolazione è passata da 2.700 residenti a quasi 30mila”. In attesa del ripristino dell’acquedotto, che potrebbe richiedere fino a tre giorni, l’amministrazione ha chiesto ai cittadini di razionare l’acqua.

Da questo pomeriggio intanto la Val Ferret non è più isolata, dopo le due frane che ieri sera hanno invaso la strada. “I nostri operai”, ha spiegato il sindaco, “hanno lavorato tutto il giorno per cercare di creare un corridoio per il deflusso delle persone che erano rimaste bloccate in val Ferret. Sarà percorribile solo per le emergenze e per consentire che le persone si possano spostare”.

A causa della frana, diversi turisti hanno trascorso la notte ospiti di bar, alberghi, ristoranti e proprietari di casa e sono stati evacuati oggi dai soccorritori.