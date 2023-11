Morto il giornalista Franco Zuccalà, volto storico di 90° Minuto e Domenica Sportiva

Morto il giornalista Franco Zuccalà, volto storico di 90° Minuto

È morto all’età di 83 anni il giornalista sportivo Franco Zuccalà, volto storico di trasmissioni quali 90° Minuto e Domenica Sportiva.

Nato a Catania il 22 settembre 1940, nel corso della sua carriera ha lavorato alla Gazzetta dello Sport, di cui era stato caporedattore dell’edizione siciliana, Tuttosport e La Sicilia.

La notorietà arriva grazie alla tv: nel 1982, infatti, entra in Rai dove realizza servizi per il Tg1 e le trasmissioni sportive 90° Minuto e Domenica Sportiva.

Dal 2000 editorialista di Italpress, nel corso della sua lunga carriera ha intervistato personaggi del calibro di Nelson Mandela, Henry Kissinger, peraltro scomparso proprio oggi, Gianni Agnelli, Sophia Loren oltre ai più grandi campioni del calcio: da Pelè a Maradona, da Cruijff sino a Beckenbauer.

Franco Zuccalà ha scritto anche diversi volumi, tra cui Il Re di Broccolino, Champions for ever e Brividi Mondiali, collaborando anche alla realizzazione di numerosi saggi come Cento anni di serie A.