Forte esplosione in pieno centro a Milano: a fuoco diverse auto. Nube nera in città | VIDEO

Un vasto incendio si è verificato stamattina a Milano, in zona Porta Romana. Ancora ignote le origini del rogo, con un’ampia nube nera visibile in diverse zone della città.

Sembra che le fiamme siano state precedute da una forte esplosione, forse causata da un furgone carico di bombole di ossigeno parcheggiato in strada.

Dalle immagini postate da alcuni testimoni, molte auto sono rimaste coinvolte nell’incendio. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco e carabinieri, a provocarlo potrebbe essere stato un problema tecnico al furgone.

#Incendio a #Milano in zona Porta Romana.

🔴L’esplosione di un veicolo in via Pier Lombardo all’angolo con via Vasari, ha innescato diverse esplosioni che coinvolgerebbero almeno 5 veicoli. A innescare il rogo sarebbe stato un camion che trasportava bombole di ossigeno. pic.twitter.com/tJGTAThnx6

— Francesco Leone (@_FrancescoLeone) May 11, 2023