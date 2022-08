Forte dei Marmi, la villa di Zelensky affittata a cittadini russi. Ma l’agenzia smentisce: “Ci è vietato”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come ha riportato Il Tirreno, ha affittato la sua villa di Forte dei Marmi a 50mila euro al mese. Secondo la ricostruzione del quotidiano, gli inquilini che hanno trascorso il mese di agosto in quella casa sarebbero cittadini russi con la residenza a Londra. A smentire questa notizia, però, è stato Claudio Salvini, il titolare dell’agenzia immobiliare Real Estate Forte dei Marmi Villas, come si legge sul Corriere della Sera. La villa è stata affittata, ha spiegato, ma gli affittuari non era russi. Hanno il divieto di ospitarli. “Quello che è stato scritto è una fake news. La villa è stata affittata a una coppia per l’estate, non vi dirò se risiedono o meno a Londra. Me lo impedisce la privacy”, ha spiegato Salvini. E ha anche aggiunto che ora la casa è libera. “Se qualcuno ha sentito parlare in russo in quella casa è perché chi ha affittato potrebbe aver avuto ospiti russofoni”, ha proseguito.

La coppia che ha trascorso le proprie vacanze nella villa con giardino e piscina avrebbe pubblicato sui social delle foto. Questo avrebbe confermato la loro presenza nella lussuosa abitazione del presidente ucraino. Ma il titolare dell’agenzia ha ribadito: “Non è stata affittata a cittadini russi”.

La villa si trova nel quartiere di Vittoria Apuana a Forte dei Marmi, vicino alla residenza estiva di Andrea Bocelli. Dopo l’inizio della guerra in Ucraina, Zelensky aveva rivolto un appello affinché l’Italia non ospitasse turisti russi e non affittasse loro case e yacht. Ma da qualche giorno in Versilia circolavano voci su una coppia di nazionalità russa in quella casa. Notizia che è stata poi pubblicata su Il Tirreno e smentita dal titolare dell’agenzia immobiliare di Forte dei Marmi.