Roma, donna in auto uccisa con un colpo di pistola dal marito

A Fonte Nuova, nella provincia a nord-est di Roma, una donna di 72 anni è stata uccisa con almeno colpo di pistola dal marito. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, l’uomo, 73 anni, ha confessato il femminicidio.

La vittima si chiamava Annarita Morelli. Il cadavere è stato trovato nel mattino di oggi, martedì 6 agosto, all’interno della sua auto, una Fiat Panda, in via Palombarese, nei pressi di un centro per anziani. Inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Mentana e della compagnia di Monterotondo, che hanno fermato il marito della donna e lo hanno portato in caserma.

L’uomo, in stato confusionale, avrebbe raccontato ad alcuni clienti di un bar vicino di essere stato lui a uccidere la moglie e a chiamare i Carabinieri. L’arma è stata sequestrata.

Secondo una prima ricostruzione, Morelli era nella sua auto nel posto di guida, quando il marito le si è avvicinato dall’esterno e le ha sparato.

