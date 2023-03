La Fondazione Aurora consegna le borse di studio ai ragazzi con background migratorio

Si terrà in data 08/03/2023 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione dell’Università Federico II, la cerimonia di consegna delle borse di studio per i giovani con background migratorio messe a disposizione, per il quinto anno consecutivo, da Fondazione Aurora. Le borse sono erogate nell’ambito del Programma Studenti, realizzato in collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, la Comunità di Sant’Egidio e Fondazione Aurora. Per l’anno accademico 2022/23, sono stati selezionati due studenti di origine camerunense, uno di origine gambiana e una studentessa di origine pakistana rispettivamente dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, Cooperazione Internazionale, Relazioni internazionali ed Analisi di Scenario e del corso di laurea triennale in Economia aziendale.

Prenderanno parte alla cerimonia la Prorettrice dell’Università Federico II, Prof.ssa Rita Maria Antonietta Mastrullo, il Professore Delegato all’Innovazione e alla Terza Missione, Prof. Antonio Pescapè, il Professor Francesco Dandolo, Delegato alle Problematiche e Politiche inerenti migranti e rifugiati, il Presidente di Fondazione Aurora, Avvocato Michele Carpinelli, i responsabili di Fondazione Aurora ed i referenti del programma per la Comunità di Sant’Egidio di Napoli. L’incontro intende valorizzare i percorsi accademici e professionali degli studenti con background migratorio e prevederà gli interventi di Ashu Randy Tambe Nanji, Dimitri Kue, Somia Masood e Omar Marong, che illustreranno i risultati accademici ottenuti, le esperienze professionali e di formazione che svolgono parallelamente al percorso universitario e le loro aspirazioni future.

La continuità del supporto di Fondazione Aurora alla formazione universitaria degli studenti con background migratorio contribuisce al raggiungimento di obiettivi importanti: lo scorso anno i borsisti Omar e Dimitri hanno conseguito la laurea triennale, rispettivamente in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali e in Scienze del Turismo ad indirizzo manageriale. I quattro studenti borsisti dell’Ateneo federiciano dimostrano la loro motivazione a proseguire gli studi, perseguendo una crescita professionale per agire da cittadini globali.

Il Programma studenti, che promuove l’accesso all’istruzione universitaria per giovani con background migratorio, contribuisce agli obiettivi dell’Agenda 2030 e conferma la centralità dell’Università, come luogo generatore di percorsi di integrazione sul territorio e di valorizzazione delle diversità culturali.