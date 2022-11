Foggia, 13enne vittima di violenza sessuale: indagati tre ventenni

Sarebbe stata segregata e violentata da tre ventenni in un garage nella periferia di Cerignola, in provincia di Foggia: la vittima una ragazzina di 13 anni, che la sera dello scorso 28 ottobre avrebbe subito la violenza per poi raccontare quanto accaduto ai genitori. La famiglia ha sporto denuncia al commissariato locale. A posizione dei tre adolescenti è adesso all’attenzione degli inquirenti: secondo quanto si apprende avrebbero attirato la giovanissima con una scusa all’interno del garage di uno di loro. Subito dopo la denuncia la polizia ha perquisito la stanza, che si trova in via Melfi, trovando alcune dosi di hashish.