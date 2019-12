Stava vivendo probabilmente uno dei momenti più felici della sua vita. Ilaria Adriatico, 34enne di Foggia che il 24 dicembre è morta in un incidente stradale alla periferia della città pugliese, da due giorni aveva ricevuto la proposta di matrimonio del fidanzato. La coppia aveva anche pubblicato su Facebook le foto del momento: si trovavano sulla ruota panoramica montata in piazza Cavour per le feste di Natale, e lui le aveva chiesto di sposarla mostrandole dall’alto uno striscione con un grande cuore rosso che era stato messo a terra dai suoi amici.

“Ilaria mi vuoi sposare?”, si leggeva. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 19,30 di martedì sera. La 34enne stava guidando la sua auto, una Suzuki, sulla statale 673, quando, per cause ancora da chiarire, la vettura è uscita di strada schiantandosi contro un albero.

Le notizie di cronaca di TPI

Per Ilaria non c’è stato nulla da fare. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 avvertito da altri automobilisti, è stata portata d’urgenza in ospedale, dove però è morta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Il cellulare della giovane è stato sequestrato per verificare se c’è stato un utilizzo durante la guida.

Ilaria era una persona molto conosciuta a Foggia, era titolare di un negozio di abbigliamento, che gestiva insieme alla famiglia. Sulla sua bacheca Facebook amici e parenti hanno lasciato molti messaggi di cordoglio.

Potrebbero interessarti Gran Sasso, tre morti in poche ore per le valanghe: un’escursionista e due scalatori Cannabis, svolta della Cassazione: "Coltivazione in casa non è reato" Ragazze investite a Roma, Pietro Genovese agli arresti domiciliari