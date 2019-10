Tragedia in provincia di Foggia. Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre, un agente di polizia penitenziaria di 53 anni ha ucciso a colpi di pistola la moglie e le due figlie per poi suicidarsi.

I fatti sono avvenuti in un appartamento nel paese di Orta Nova, nel Foggiano. L’uomo, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, intorno alle due di notte avrebbe sparato alla moglie di 54 anni, uccidendola sul colpo, per poi fare lo stesso con le due figlie di 12 e 18 anni.

A quel punto il 53enne avrebbe chiamato i carabinieri per informarli su quanto era accaduto e per annunciare loro che stava per togliersi la vita. Terminata la telefonata, l’uomo si è suicidato con la stessa arma con cui aveva ucciso moglie e figlie.

I carabinieri, dopo aver ricevuto la telefonata, si sono subito recati sul posto. L’uomo è morto in ospedale a Foggia, dove era stato trasportato, mentre le tre donne erano morte sul colpo.

Sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dei fatti.

