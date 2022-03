Lo sfogo di Briatore bloccato in autostrada: “Sei ore da Monaco a Milano, è uno schifo. Siete degli incapaci”

Lo sfogo di Flavio Briatore contro Autostrade: “Incapaci” | VIDEO

“È uno scandalo”: Flavio Briatore sbotta contro Autostrade dopo essere rimasto imbottigliato nel traffico dell’A10 e aver impiegato circa 6 ore per arrivare a Milano dal principato di Monaco.

In un video postato sul suo profilo Instagram, Briatore dichiara: “Ciao a tutti, è da quaranta minuti che siamo bloccati sull’autostrada vicino a Savona. È uno scandalo, è uno schifo, veramente. Sono due anni e mezzo che c’è questa situazione. Pensate se succedesse qualcosa, se qualcuno stesse male: qui muore”.

L’imprenditore, quindi, si è rivolto direttamente ai vertici di Autostrade: “Allora io mi chiedo, gente di autostrade, abbiamo Tomasi (ceo di Autostrade n.d.r.), perché non prende una macchina e porta il dottor Mari (il presidente), ex banchiere Imi, e si fanno un bel giro sulle autostrade e capiscono che cazzo stanno gestendo qui, questi due qui”.

“Io quando c’è un problema in azienda vado e metto le mani dentro, loro non mettono le mani dentro, perché è due anni e mezzo che è così – continua Briatore – Lavori in corso non se ne vedono…No, scusate, ho visto un signore con la tuta da lavoro con un pennello e un secchiello di vernice: non credo che sia lui a risolvere i problemi”.

“Ma io mi auguro che Tomasi venga e capisca che roba sta gestendo, e si porti in macchina anche il presidente Giuliano Mari. È uno scandalo, è gestita da gente incapace. Perché non è possibile chiudere tutto, dovrebbero chiudere in base all’avanzamento lavori ecc. ecc. Guardate, è una roba scandalosa. Prendetevi una macchina tutti e due, la benzina la pago io se avete dei problemi, e venite a vedere… e fate pagare anche il biglietto! È una follia, incapaci, è una follia”.