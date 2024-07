Flavio Briatore attacca la Puglia: “Ombrellone e lettini a 60 euro come a Montecarlo, è una follia”

Briatore attacca la Puglia: “Ombrellone e lettini a 60 euro, è una follia”

Flavio Briatore attacca la Puglia, o meglio la sua offerta turistica: l’imprenditore, infatti, si è scagliato contro i prezzi degli stabilimenti.

Ospite del programma di Rete 4 Zona Bianca, Briatore ha affermato: “60euro per quei bagni li mi sembra una follia. Prezzi uguali ai nostri di Montecarlo”.

E ancora: “Sessanta euro mi sembra una follia perché poi devi dare un servizio. Mi sembra veramente overprice”.

“La gente la puoi anche pigliare in giro, ma mi sembrano robe non da 60, 70, 80 euro al giorno di ombrellone” ha aggiunto l’imprenditore.

Fabrizio Santorsola, titolare del lido Il Santos, stabilimento cinque stelle a Torre Canne, sulla costa adriatica, nonché presidente regionale Fiba Confesercenti, ha replicato: “È evidente che Briatore abbia un conto aperto con la Puglia”.

“Ogni qualvolta gli capita l’occasione, spara a zero sul turismo balneare pugliese – aggiunge Santorsola – È vero che c’è una Puglia per ricchi, ma è altrettanto vero che la regione riesce a soddisfare le esigenze di vari tipi di turisti. Gli altospendenti fanno gola, ed è proprio per merito loro che il territorio è riuscito ad avere la ribalta internazionale”.