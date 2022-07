Prende piede l’ipotesi di un gioco erotico finito male. Sono in corso le indagini a Firenze per cercare di dare una spiegazione al ritrovamento, nella giornata di ieri, di un uomo morto e di una donna con gravi lesioni fisiche in un hotel di Firenze, vicino al Ponte Vecchio. Al momento è stata accantonata l’ipotesi iniziale della lite violenta nella coppia. I due, ospiti di un hotel in vicolo dell’Oro, sono turisti inglesi, lui 40 anni, lei 45, professionisti del settore immobiliare.

L’uomo, secondo quanto risulta alla polizia, ha un passato da giocatore di rugby. Lei è madre di figli avuti in un precedente matrimonio. Da qualche tempo sono una coppia. Le urla dalla loro stanza, stamani, hanno allarmato il personale dell’albergo che ha chiamato la polizia per controllare. Il personale della questura ha trovato il cadavere e ha fatto soccorrere dal 118 la donna. I sanitari l’hanno portata a Careggi dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.