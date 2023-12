Rimprovera un passante per un cane senza guinzaglio: anziano pestato brutalmente nel centro di Firenze

Aveva rimproverato un uomo perché non teneva il cane al guinzaglio. È stato picchiato brutalmente e lasciato a terra. Un uomo di 70 anni è stato soccorso dai passanti dopo essere stato aggredito e pestato a Firenze, in pieno centro storico. Il fatto è avvenuto alle 13 di mercoledì 27 dicembre, in zona Santa Croce.

Un video pubblicato da La Nazione mostra l’anziano mentre percorre in via de’ Bentaccordi: gli viene incontro un uomo vestito con un giubbotto verde che lo insegue e lo scaglia contro un muro. Poi continua a colpirlo anche a terra, prendendolo ripetutamente a calci e pugni. Dopo alcuni istanti intervengono alcuni passanti che chiamano il 118, mentre l’aggressore scappa lasciando il pensionato a terra. A scatenare la furia dell’uomo sarebbe stato un semplice rimprovero del 70enne che gli avrebbe chiesto di tenere il cane al guinzaglio perché era pericoloso. L’aggressore adesso rischia una denuncia per lesioni personali aggravate, se ci sarà la querela della vittima.

I carabinieri intanto stanno esaminando le telecamere di sorveglianza di Palazzo Vecchio

per trovare indizi che possano portare all’identificazione dell’uomo. i militari stanno anche cercando di ricostruire l’esatta via di fuga, per riuscire eventualmente a risalire alla targa della sua macchina.