Firenze, ragazza violentata nel bagno di un locale: arrestato 26enne

Avrebbe violentato una ragazza nel bagno di un locale del centro storico di Firenze. Un 26enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale per lo stupro di una giovane australiana, avvenuto lo scorso giugno in una discoteca di via dei Benci, nel quartiere di Santa Croce.

La giovane, che lavora nel capoluogo toscano come ragazza alla pari, si trovava nel locale insieme a un amico, dal quale si sarebbe separata in seguito a una discussione perché era ubriaco. Nel corso della serata aveva poi incontrato l’indagato, un 26enne di origine nigeriana, che l’avrebbe poi spinta in un bagno, dove avrebbe abusato di lei. A soccorrere la giovane è stata una turista inglese presente fuori dalla porta, che l’ha trovata in lacrime e sanguinante. È stata quindi portata in ambulanza all’ospedale di Careggi dove gli esami hanno confermato i segni della violenza. I carabinieri sono poi risaliti al 26enne tramite le immagini delle telecamere.

“Il fatto risulta di estrema gravità atteso le modalità con cui è stata usata violenza e le modalità concrete della condotta con i connessi rischi per la salute della persona offesa”, ha scritto il gip nell’ordinanza in cui ha disposto la custodia cautelare in carcere, facendo riferimento anche alla “spregiudicatezza” usata dall’indagato, che avrebbe agito “all’interno di un bagno di un locale pubblico con all’esterno persone in fila, tanto da potersi ritenere che neppure la possibilità concreta di essere scoperto e fermato lo abbia frenato”. “L’indagato è poco dopo nuovamente tornato nel locale notoriamente frequentato da ragazze straniere giovanissime che possono diventare delle facili prede”, ha poi aggiunto il gip. Nell’interrogatorio di convalida, il 26enne ha negato di avere usato violenza.