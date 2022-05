Firenze, disoccupato trova per terra 1000 euro e li restituisce alla polizia

Un grande gesto di onestà. Un ragazzo di 30 anni, disoccupato, di origine pachistana e richiedente asilo in Italia, ha trovato in una strada di Firenze una borsa smarrita con dentro 1.000 euro in contanti. Il giovane, incensurato, anziché tenerseli ha raggiunto una caserma della polizia e l’ha consegnata al personale di guardia. Gli agenti poi hanno provveduto a riconsegnare la borsa alla proprietaria, un’altra straniera che l’aveva perduta vicino alla stessa caserma, in via Baracca.

Il giovane ha perso il lavoro da un po’ di tempo e non è riuscito finora a trovare un’altra occupazione. Al momento vive in un centro di accoglienza per immigrati. Al 30enne quei soldi, quindi, avrebbero fatto comodo, ma con grande correttezza ha portato il denaro a un posto di polizia affinché venisse rintracciato il legittimo proprietario.