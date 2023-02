Firenze, carcasse di animali appese a un balcone. Scatta la denuncia

Carcasse di animali ridotte a pezzi e appese a essiccare a un balcone. A denunciare la macabra scena, ben visibile in via Ferrarin, nella zona di Peretola a Firenze, è stato un residente, che l’ha immortalata in foto e video, postandoli su Facebook. Così, le immagini sono diventate virali e del caso si è occupato anche il segretario nazionale del partito Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica.

La sua denuncia social è giunta fino al segretario nazionale del partito Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica, che in un post ha voluto rendere ancor più nota la vicenda. “Reputiamo assolutamente fuori luogo e inquietante quanto accaduto nel territorio cittadino di Firenze – si legge nel post sui social -. Precisamente in uno stabile situato nella zona di Peretola: qualcuno, infatti, ha avuto la triste e illogica idea di appendere al suo balcone alcune carcasse di animali non meglio identificati: un quadro imbarazzante e grave, facilmente visibile dalla sottostante strada. Sinceramente ignoriamo le cause specifiche di questo gesto, contrario comunque al buongusto e al buonsenso, ma lo condanniamo senza ‘se’ e senza ‘ma’.

Per questa ragione, Rivoluzione Ecologista Animalista e il coordinatore nazionale Rita Bruno hanno avvertito le autorità competenti, attraverso una denuncia-esposto al fine di verificare se ci siano stati maltrattamenti a danno di animali e se siano state rispettate tutte le opportune e necessarie norme igienico-sanitarie. Purtroppo segnalazioni di questo genere giungono al nostro partito da ogni parte d’Italia, dunque ci preme evidenziare pubblicamente questi episodi inquietanti affinché non accadano più”