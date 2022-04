Firenze, due ragazzi si attaccano al vetro di un tram in corsa. Il video virale

Non si tratta certo della prima volta che accadono episodi simili, ma stavolta il video della bravata di due giovani aggrappati ai vetri di un tram in corsa è finita su tutti i canali social, diventando virale. Secondo alcuni è un nuovo “trend” per ottenere ‘mi piace’ e condivisioni, ma si tratta di una moda vecchia quando la tramvia stessa che potrebbe avere gravi conseguenze.

L’episodio risale a qualche giorno fa e nel filmato si vedono due ragazzi che rischiano la vita montando al volo sul sostegno esterno del tram sulla linea Firenze-Scandicci, all’altezza di Viale Pietro Nenni. Il video è stato ripreso dal canale Instagram Welcome to Florence.

Un episodio simile si era verificato due settimane fa a Firenze, alla fermata di piazzale della Resistenza. In quel caso, dopo essersene accorto il conducente ha avvertito il centro di controllo allertando anche i carabinieri, che sono riusciti a risalire agli autori della bravata. Per quanto riguarda il filmato in questione, per ora, non ci sono segnalazioni. La società che gestisce la tramvia fiorentina, Gest spa, ha condannato tuttavia il gesto lanciando un appello per chiedere ai giovani di “chiamare subito il 112 invece di filmare: Potreste salvare una vita”.