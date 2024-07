Le minacce di Turetta a Giulia Cecchettin nove mesi prima dell’omicidio

Già nove mesi prima dell’omicidio Filippo Turetta minacciava la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin: è quanto scoperto dagli inquirenti che hanno recuperato i messaggi WhatsApp, ora agli atti dell’inchiesta, dal cloud della vittima.

“Mettiti in testa… che o ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi” scriveva Turetta a Giulia Cecchettin nel febbraio 2023.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, infatti, l’assassino non accettava la fine della relazione con la sua ex fidanzata e “agiva come se fosse sicuro di riconquistarla”.

Filippo Turetta, intanto, ha deciso di rinunciare all’udienza preliminare prevista per il 15 e 18 luglio prossimi e di affrontare direttamente il processo in Corte d’Assise per l’omicidio di Giulia Cecchettin.

La scelta è stata annunciata dal suo avvocato difensore, il professor Giovanni Caruso, che ha spiegato come questa decisione sia frutto di un percorso di maturazione personale riguardo al gravissimo delitto commesso e della volontà di permettere alla giustizia di procedere il più rapidamente possibile, nell’interesse di tutti.