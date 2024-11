Il fratello di Filippo Turetta: “Non mi interessa quello che è successo”

Andrea Turetta, il fratello di Filippo, l’assassino dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha parlato ai microfoni di Zona Bianca, la trasmissione di Rete 4 in onda nella serata di domenica 24 novembre.

Il ragazzo ha raccontato di essere andato a trovare in carcere il fratello: “Io non gli ho parlato di quello che è successo. Io gli ho parlato da fratello a fratello e gli ho chiesto come stava e basta. Questo è, lui è mio fratello, punto e basta. Non mi interessa quello che è successo”.

Sul suo rapporto con il fratello, poi, Andrea Turetta ha dichiarato che Filippo aveva “un rapporto fra fratelli e basta, ma io non ero condizionato da lui e lui non lo era da me. Basta”.

“Io – ha spiegato Andrea Turetta – spesso non ero a casa. Ero sempre fuori, uscivo con gli amici, non passavo tempo insieme a lui. Non ho mai avuto un discorso profondo con lui su certe cose, sui suoi problemi o cose così, quindi ero all’oscuro di tutto, diciamo che tra virgolette non mi interessavo, anche perché ero il fratello più piccolo e, semplicemente, non ero abituato a farlo”.

Parlando dei suoi genitori, poi, Andrea Turetta ha dichiarato che sono “scossi, come qualunque persona che viva questa cosa. Credo che se lo vivreste voi, rimarreste scossi”.

A proposito del suo futuro, poi, dichiara: “Non voglio farmi condizionare da questa cosa che è successa e non credo di essere obbligato a farmi condizionare. Sono tranquillissimo e tutto qui, diciamo che non ci creerà differenze. Filippo ha fatto una cosa e pagherà per questo, noi comunque gli staremo accanto come famiglia, perché in ogni caso abbiamo lo stesso sangue, i miei genitori sono i suoi genitori, gli vogliono bene. Sappiamo dovrà pagare per questo, tutto qui”.