La confessione di Filippo Turetta: “Ho pensato di farla finita ma mi è mancato il coraggio”

La confessione di Filippo Turetta: “Ho pensato di farla finita”

Filippo Turetta, dopo aver ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, avrebbe pensato più volte di suicidarsi. Lo ha raccontato lui stesso ai poliziotti tedeschi che lo hanno arrestato. “Ho pensato più volte di farla finita nel corso della fuga”, si legge in una sua dichiarazione messa a verbale dalle forze dell’ordine tedesche. “Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato questi sette giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello contro la gola ma non ho avuto il coraggio di farla finita”.

Turetta presentava ferite alle mani e alle caviglie quando si è consegnato mani in alto ai poliziotti tedeschi che lo hanno fermato mentre si trovava con l’auto ferma a luci spente sulla corsia di emergenza di una autostrada vicino a Lipsia. Il corpo di Giulia era stato trovato poche ore prima nel lago di Barcis.

La polizia tedesca aveva rinvenuto nella borsa di Filippo Turetta un coltello da cucina con una lama di dodici centimetri, probabilmente l’arma del delitto, un paio di guanti e un telefono cellulare. La borsa si trovava all’interno della Punto nera dove vi erano anche tracce di sangue, così come sulle scarpe e sui vestiti del 22enne. Sarebbero stati trovati infine circa 300 euro in contanti; altri accertamenti sono in corso sull’eventuale acquisto di una scheda Sim straniera per poter utilizzare il telefonino senza venire tracciato.