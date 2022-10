Lorenzo Bastelli sta per compiere 14 anni. È iscritto alla prima di liceo scientifico a Bologna, ma non può andare a scuola a causa delle gravi conseguenze della recidiva del sarcoma di Ewing. La mamma allora ha deciso di lanciare un appello sui social, un girdo d’aiuto per riuscire in qualche modo a distrarre Lorenzo dal suo male. “Una lettera, un disegno o una foto di un animale” per aiutare il ragazzo a non pensare almeno per un poco alla sua malattia e a conoscere il mondo.

“Il periodo è un po’ difficile e Lorenzo – scrive Ferri in un lungo post su Facebook –, affetto da sarcoma di Ewing, ultimamente, anche a seguito di qualche complicazione e fastidio fisico (è un eufemismo), è costretto a stare a casa con poca mobilità. È un momento di passaggio per lui, i vecchi compagni di classe stanno percorrendo strade diverse e i nuovi li conosce poco, nonostante adori studiare al liceo scientifico e sia bravissimo in matematica, questo è un momento un po’ faticoso”.

Francesca chiede quindi, anche condividendo il post che ha scritto sui social, di scrivere a suo figlio “una lettera come si usava ai vecchi tempi”. Lorenzo, confessa la madre “ama ricevere delle lettere, le tiene tutte da parte e se le rilegge spesso”. Ed è per questo che la donna confida che le “piacerebbe tanto che avesse la possibilità di interagire con più persone possibili. Non solo chi lo conosce già ma anche chi può raccontargli qualcosa di quello che fa, di quello che succede al di fuori”. Tra pochi giorni, il 10 novembre, Lorenzo compie gli anni e “sarebbe un regalo bellissimo”.

Al termine del post la donna scrive quindi l’indirizzo (Via Berlinguer 71/B – 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna), con la speranza che siano in tanti a scrivere e far sognare il suo Lorenzo.