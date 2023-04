La fidanzata del runner ucciso da un orso attacca Selvaggia Lucarelli: “Siete voi gli animali”

La fidanzata del runner ucciso da un orso attacca Selvaggia Lucarelli

Alessia Gregori, la fidanzata di Andrea Papi, il runner aggredito e ucciso da un orso nei boschi del monte Peller, in Trentino, attacca Selvaggia Lucarelli, che sui social aveva commentato la tragica vicenda.

La ragazza, infatti, sul suo profilo Facebook ha commentato le parole della giornalista con una durissima replica: “Signora Lucarelli non so se le è chiaro che noi nel bosco ci viviamo, esci dalla porta di casa e sei le bosco. Nessuno cerca niente, nessuno è uno sprovveduto. L’orso ha fatto quello che l’istinto gli diceva e la colpa non è sicuramente attribuibile all’animale. Se non si ha cognizione di causa è meglio tapparsi la bocca e lasciar fare chi se ne intende. Siete voi gli animali che banchettano sul dolore altrui”.

Selvaggia Lucarelli, infatti, su Facebook aveva commentato la tragica vicenda chiedendosi “quanto si sia fatta prevenzione, quanto si preparino locali e turisti a gestire l’eventuale incontro, quanto i percorsi siano decisi per scongiurare il più possibile i pericoli”.

“La morte di qualcuno è un evento a cui la politica, quando si parla di animali, può rispondere con un’altra morte. Ed è una morte ingiusta perchè quell’orso era in un bosco, nella natura, nel suo habitat e ha fatto quello che gli animali fanno in natura, purtroppo. Ha ucciso quello che forse gli sembrava un pericolo o un’intrusione. Mi domando che diritto abbiamo noi di uccidere un animale che non si introduce in casa nostra, ma un animale che vive in un bosco nel quale noi ci avventuriamo” aveva scritto ancora la giornalista.

“Infine, e questo mi fa seriamente incazzare, il presidente della provincia Fugatti, per accontentare la sete di vendetta di chi vuole vedere il povero orso impallinato, a chi gli ha chiesto come pensa di trasferire eventualmente gli orsi da lì, ha risposto: ‘Non è affare mio stabilire le modalità di cattura e tantomeno mi occupo del benessere degli animali. Da ora in poi mi occupo solo di quello della popolazione’.