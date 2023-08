Feto di cinque mesi trovato in una busta a Casal di Principe, scatta l’indagine

Il ritrovamento di un feto di 5 mesi rinvenuto in una busta a Casal di Principe, in provincia di Caserta è avvolto dal mistero. Una donna marocchina di 41 anni è stata trovata in via San Nicola di Bari con un sacchetto di plastica in mano che custodiva il piccolo mai nato.

In un primo momento è stato chiamato il 118 per un primo intervento e solo in seguito è stato richiesto l’intervento dei carabinieri della locale compagnia sita in via Vaticale.

La donna tutt’ora si trova presso l’ospedale Moscati di Aversa e non risulta però in stato di fermo. In corso ci sono le indagini del caso per capire la dinamica, le cause dell’interruzione della gravidanza e chiarire se ci siano i presupposti per ipotizzare un reato. Nei prossimi giorni si potranno conoscere maggiori dettagli.