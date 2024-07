Ferrovie dello Stato, Donnarumma: “Siamo di fronte a sfide importanti per i servizi ai passeggeri”

“Sono molto soddisfatto e onorato per il mio nuovo incarico alle Fs”. Così Stefano Donnarumma, neo amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato, in occasione del suo intervento all’evento nella sede della Luiss ‘Le culture della sicurezza e dell’intelligence economica nell’infosfera’.

Fs, ha spiegato il manager gia’ ad di Terna, “sono sempre state importanti nella mia vita” e “sono molto appassionato” a questo settore che ha una “missione classica di connubio tra pubblico e privato” Le Fs “mettono assieme le esperienze di una vita” e sono capaci “di dare spunto in un momento importante per il Paese L’azienda e’ molto concentrata sullo sviluppo degli investimenti e gli investimenti del Pnrr sono molto concentrati su Fs, seppure il tempo e’ un po’ tiranno perche’ i tempi sono molto stretti”. Ci sara’ una “significativa quantita’ di investimenti che dovranno consentire lo sviluppo anche tecnologico delle Ferrovie”. Oggi, ha sottolineato Donnarumma, siamo di fronte a “sfide importanti, non solo per l’evoluzione dell’Alta velocita’, ma anche per i servizi ai passeggeri”.

Donnarumma ha poi sottolineato l’importanza della gestione della sicurezza delle infrastrutture: “ho gestito infrastrutture critiche, collaborato con partner pubblici e privati, ho sempre di piu’ compreso quanto con l’evoluzione della tecnologia digitale sia davvero importante la messa in sicurezza di questi sistemi. A volte ci sono vulnerabilita’ quasi immaginabili, anche negli aspetti piu’ semplici di queste infrastrutture”.

Gli aspetti “da considerare sono numerosissimi, la competenza su questa materia e’ quantomai complessa. Serve, dunque, un lavoro di insieme, un lavoro di sistema. La formazione di specialisti diventa in questo ambito cruciale”.