Una grigliata di Ferragosto finita decisamente male. Sono gravissime le condizioni di un 32enne residente in via Generale Dalla Chiesa a Bolzano Vicentino (Vicenza), rimasto ustionato il 15 agosto mentre stava preparando il tradizionale barbecue nel terrazzo della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che potrebbe aver utilizzato un prodotto infiammabile per accendere la griglia, è stato colpito da un ritorno di fiamma, riportando ustioni di secondo grado su una buona parte del corpo, in particolare agli arti superiori e al torace. L’incendio si è poi sviluppato nel sottotetto.