Ferragosto 2023: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia il 15 agosto. Info e orari

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi – 15 agosto 2023 – in Italia in occasione del Ferragosto? Una domanda che si stanno ponendo in tanti vista la giornata festiva. Molti infatti approfittano di questo giorno di festa per trascorrere una giornata in compagnia di amici e parenti, magari al mare, o fare una scampagnata. Se vi siete accorti all’ultimo momento che vi manca qualcosa sarete in ansia e vorrete assolutamente trovare un supermercato aperto. Oppure, specie chi è in città, vorrà trascorrere il Ferragosto a fare shopping, e vuole quindi sapere se i negozi e i centri commerciali sono aperti.

La maggior parte dei supermercati e dei negozi della grande distribuzione resterà aperta. Stando a quanto riportato da Confcommercio, il 90% dei negozi di Milano centro resterà aperto, il 50% nelle periferie. In diversi casi però le aperture saranno secondo l’orario festivo. Tra i supermercati, dovrebbero rimanere aperti quasi ovunque i Lidl e i Conad, anche se questi ultimi a orario ridotto. Discorso diverso, come spesso accade nei festivi, per i punti vendita Coop che dovrebbero essere chiusi. Come sempre in questi casi il consiglio che vi diamo è quello di controllare direttamente sul sito o sui profili social del vostro negozio di fiducia se è realmente aperto o meno.

Milano

Questa dovrebbe essere la situazione a Milano per il Ferragosto 2023.

Esselunga, aperti dalle 8 alle 14,

Conad dalle 9 alle 13, stesso orario per Lidl,

Carrefour dalle 8 alle 14

Unes dalle 8 alle 13 (U2 e Viaggiator Goloso).

Sono chiusi invece i supermercati Pam, Coop e Bennet. Per quanto riguarda la grande distribuzione, aperti a Ferragosto 2023 dalle 11 alle 20 Ikea, mentre per Expert l’orario è variabile a seconda del negozio di riferimento. Chiusi invece Unieuro, Trony e Decathlon.

Roma

A Roma l’unica particolarità degli Esselunga aperti a Ferragosto 2023, è l’orario, diverso rispetto al solito del martedì. In linea generale, la stragrande maggioranza dei punti vendita adotta l’orario domenicale.

Centri commerciali

Veniamo infine ai centri commerciali e gli outlet. Qualche outlet village ha deciso di rimanere chiuso a Ferragosto, anche se nella stragrande maggioranza dei casi le “cittadelle dello shopping” apriranno i battenti.