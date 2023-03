Fermo, scuolabus fa retromarcia e investe bimbo che muore sul colpo

Tragedia questa mattina a Fermo: un bambino è stato travolto e ucciso da uno scuolabus mentre stava effettuando una manovra in retromarcia. Il piccolo stava seguendo la sorellina. L’incidente drammatico è avvenuto a Casette d’Ete, in provincia di Fermo: il bambino è finito sotto lo scuolabus.

Le indagini sono ancora in corso per cercare di ricostruire la dinamica di un incidente che ha sconvolto tutta la comunità e le persone in quel momento presenti sul luogo della tragedia.

Lo scuolabus stava appena ripartendo da via Pisanelli, nella frazione di Casette d’Ete, dopo aver fatto salire la sorellina per portarla alla scuola materna, quando il fratellino di appena un anno e mezzo rimasto al cancello, è andato dietro alla sorella e alla mamma che l’aveva accompagnata allo scuolabus, proprio mentre il mezzo stava ripartendo.

Impossibile per il conducente, notare quel piccolino ed è accaduto il peggio. L’ha investito in pieno e, nonostante gli immediati soccorsi, per il bimbetto non c’è stato più niente da fare. E’ deceduto sul colpo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Porto San’Elpidio. Sotto choc il conducente dello scuolabus. Sul posto anche il sindaco Alessio Pignotti, sconvolto da quanto era accaduto