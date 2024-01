Fermo in auto per la protesta degli agricoltori: viene colpito da malore e muore

Un uomo è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era in coda in auto sulla strada statale 106 tra Botricello e Cropani Marina, nel Catanzarese, bloccata dalla protesta degli agricoltori che va avanti ormai da otto giorni. Il 56enne era insieme alla figlia ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Scattato l’allarme sul posto è arrivato l’elisoccorso con un’equipe sanitaria che ha prestato i primi soccorsi che si sono, però, rivelati inutili.

Il traffico è praticamente bloccato sulla statale 106 a Botricello, dove passano solo i mezzi di soccorso. Si inasprisce, a otto giorni dall’avvio dei primi presidi, la protesta degli agricoltori e degli allevatori della fascia ionica catanzarese e crotonese che protestano contro la politica agricola dell’Ue, la Pac, e la mancata difesa del settore e sollecitano maggiore ascolto rispetto all’aumento dei prezzi, alle problematiche legate alla siccità, alla tassazione Irpef e nei confronti dei Consorzi di bonifica. Una protesta che coinvolge anche i comuni dell’entroterra presilano. “A Botricello – afferma il sindaco Saverio Simone Puccio – la situazione è davvero molto critica. Abbiamo la circolazione praticamente bloccata sulla statale 106. Ci sono attività commerciali e produttive che, giocoforza, oggi sono rimaste chiuse. Disagi che si aggiungono a disagi. Davvero sembra quasi – aggiunge Puccio – di rivivere la situazione che abbiamo vissuto durante la pandemia. Si è alle prese con una sorta di lockdown forzato”.

