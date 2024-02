Femminicidio nel Padovano: 41enne trovata morta, si cerca il marito

Ancora un femminicidio. Una donna di 41 anni di nome Sara Burattin è stata trovata morta nel Padovano. Uccisa a coltellate, a Bovolenta, un comune della provincia di Padova. Il corpo è stato scoperto in un’abitazione in viale Italia non distante dalla caserma dei Carabinieri, a quanto risulta, dalla madre della vittima.

I militari dell’Arma sono ora alla ricerca del marito della vittima, un 39enne, che al momento risulta irreperibile. Sul posto, con i carabinieri del nucelo investigativo ed il medico legale, anche il magistrato di turno, Sergio Dini.